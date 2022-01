‘Traficante da lista de mais procurados do RJ é preso em ação da PM

Um dos traficantes mais procurados de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi preso no último domingo (2) numa ação conjunta entre as polícias militares do Rio e São Paulo, no interior paulista.

Leandro Severo da Silva, 36, conhecido como ‘Recife’, é um dos chefes do crime organizado no complexo de comunidades do Anaia, em São Gonçalo, e também apontado como um dos homens de confiança do criminoso Eriko dos Santos Nascimento, o ‘Farme’, chefe do tráfico na mesma região, preso desde 2014. Ele foi capturado em São José do Rio Preto, interior paulista.

De acordo com informações da Polícia Militar do Rio, Leandro também foi responsável por coordenar ataques armados a grupos rivais e conduzir diversos roubos em vias expressas de São Gonçalo, como a RJ-104.