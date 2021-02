Traficante conhecido como ‘Senhor das armas’ deixa cadeia com alvará e soltura falso

Apontado como um dos maiores traficantes de armas do mundo, João Filipe Barbieri deixou o complexo de Bangu, na Zona Oeste do Rio, com um alvará de soltura falso, em novembro de 2020. O bandido cumpriu apenas três dos 27 anos de detenção.

O caso revelado pela TV Globo está sendo apurado e envolve a Justiça Federal e a Secretaria de Administração Penitenciária. O traficante é enteado de Frederick Barbieri, homem conhecido como “Senhor das Armas” e que está preso nos Estados Unidos. A quadrilha teria enviado mais de mil fuzis ao Brasil dentro de aquecedores de piscina.

A reportagem afirma que a ordem de soltura de Barbieri se deu por meio de uma decisão interlocutória, o que representa que seria uma decisão tomada durante o processo sem a resolução de mérito definitivo do caso.

Na última segunda-feira, após ser questionada pelo desembargador federal Marcello Granado, a Seap informou o número do alvará que culminou na libertação bandido, mas sem anexar os documentos. Eles teriam sido fornecidos pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio.

A Justiça Federal negou que tenha emitido qualquer alvará para tirar Barbieri da cadeia. Ao descobrir o esquema, Granado ordenou a prisão imediata dele e de João Victor Silva Roza, outro preso solto por meio da mesma falcatrua. E disse que vai pedir explicações à Seap e ao Ministério Público.