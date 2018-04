Torneio de Judô movimenta Belford Roxo

Fotos: Cláudio Nunes/PMBR/Divulgação

Mais de 400 atletas participaram do Torneio de abertura do Núcleo Regional da Baixada 2018 no último domingo, no Ciep Constantino Reis, em Belford Roxo. Realizado pela Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), o evento contou com apoio da Prefeitura, através das Secretarias Municipal de Educação e de Esporte e Lazer. O torneio serviu para classificar os atletas para o Estadual de Judô, que vai acontecer no mês de junho. Várias autoridades participaram do evento, entre elas, o prefeito Wagner Carneiro, o Waguinho e a primeira-dama, Daniela Carneiro. Mais de três mil pessoas assistiram ao torneio. Belford Roxo teve uma representação de 84 atletas. Destes, 35 ganharam a medalha de ouro, 18 atletas conquistaram a de prata e 24 atletas, a de bronze. Parte desses atletas é do núcleo da Vila Olímpica da Cidade, comandado pelo professor Claudio Leonardo.

Segundo o prefeito Waguinho e a primeira-dama, Daniela Carneiro, o governo tem incentivado cada vez mais o esporte na cidade. “Contamos em nossa Vila Olímpica com várias modalidades esportivas e sabemos da importância do esporte na vida do cidadão”, ressaltaram. De acordo com o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Celso Miranda, o apoio do prefeito Waguinho e da primeira-dama no esporte permite a motivação para caminhar na construção de um novo tempo na cidade. O secretário de Educação, Denis Macedo ressaltou que a disciplina dos atletas colabora com o aprendizado em sala de aula. “A educação e o esporte caminham juntos na construção de um futuro melhor para crianças e jovens”, disse.

O vice-presidente da Federação de Judô do Estado do Rio, Leonardo Lara, parabenizou o trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria de Esporte e Lazer de Belford Roxo. “Estamos contentes com os esforços e atenção que recebemos o governo municipal. Parabéns a toda a equipe e a Cidade pela realização do evento”, concluiu. Coordenador do Núcleo da Baixada, João Sena, também parabenizou a todos os envolvidos. “Movimentar o esporte na Baixada é complicado, mas é um desafio que vale a pena. Ver os jovens tendo a oportunidade de se desenvolver é muito legal”, frisou.

Pratas da casa

Ex-atleta de judô e árbitro internacional de Judô, o secretário-executivo da pasta, Jeferson Vieira, disse que o evento foi um sucesso. “Foram mais de 400 atletas participantes e um público de aproximadamente três mil pessoas. E com a parceria da Educação, conseguimos o espaço e colocamos mais de 80 atletas de nossa cidade. A Federação de Judô do Rio é uma das entidades esportivas mais respeitadas do país e firmar esta parceria só engrandece o trabalho que estamos realizando”, enfatizou Jeferson, que vai estar nos jogos olímpicos e que vai viajar mês que vem para China.

O secretário–adjunto de Esporte e Lazer, Brayan Lima, acrescentou que a equipe da secretaria se esforça para ser um agente transformador na vida de crianças e jovens. “Fico feliz em fazer parte de uma pasta que trabalha com uma matéria-prima tão transformadora como o esporte”, enfatizou. “Sou um obstinado na construção de uma política pública esportiva que alcance as pessoas a ponto de promover a transformação. O esporte é um agente transformador e hoje podemos comemorar aquilo que pode ser o marco para muitos outros eventos”, acrescentou o secretário –executivo de Esporte e Lazer, Maurício Fidelis.