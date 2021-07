‘Tornaram o Lula elegível para ele ser presidente na fraude’, afirma Bolsonaro

Nesta quinta-feira, 1º, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a defender o voto aditável. Ele disse que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi retirado da cadeia para ser eleito de modo fraudulento. Sem citar nomes, o atual chefe do Executivo afirmou ainda que existe uma articulação encabeçada por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal para que o voto aditável não seja implantado. O político acredita que, sem a medida, a “fraude está escancarada” para a disputa à presidência e outros cargos.

“Tem uma articulação de três ministros do Supremo para não ter o voto aditável”, afirmou Bolsonaro. “Se essa articulação prosperar esses três vão ter que inventar uma outra maneira de termos eleições confiáveis, com a contagem pública de votos. Caso contrário, vamos ter problemas no Brasil.” O presidente ainda disse que “tiraram o Lula da cadeia, tornaram ele elegível, para ele ser presidente na fraude”.