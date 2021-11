Torcida prepara festa para final da Libertadores

A torcida do Flamengo se antecipou ao problema para conseguir fazer uma festa nas arquibancadas na final da Libertadores. Depois do veto há dois anos, em Lima, torcedores se mobilizaram e o clube fez uma solicitação formal na Conmebol pela autorização de ações como mosaico, bateria e balões.

Na decisão de 2019, em Lima, não foi permitido qualquer ação coletiva e nem mesmo individual. Muitos torcedores tiveram seus pertences confiscados pelas autoridades peruanas e perderam bandeiras, cartazes e faixas que ficaram penduradas do lado de fora do estádio Monumental.

Desta vez, com mais um mês de antecedência, o Flamengo acatou o pedido da torcida e solicitou o aval para festa na decisão contra o Palmeiras, dia 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu. A entidade ainda não respondeu ao pedido.

A festa prevista inclui mosaico, balões (15 mil no formato salsichão) e faixas verticais. As ações marcaram a campanha do bicampeonato em 2019, que, inclusive, tinha um mosaico que se completou fase a fase, das oitavas até a semi, com a frase “Jogaremos juntos pela Copa até o fim”.

Se aprovada, toda programação será executada no setor Colombes, atrás do gol, que tem ingressos à venda com exclusividade para a torcida do Flamengo. A previsão é que cerca de 10 mil rubro-negros ocupem o espaço.