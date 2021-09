Tomógrafo do Hospital Municipal de Belford Roxo faz 200 exames por dia

Com uma média de 800 atendimentos diários (deste total, 100 são de ortopedia e 100 de pediatria), o Hospital Municipal de Belford Roxo, no bairro Piam, ganhou no último mês um grande aliado para aperfeiçoar e melhorar ainda mais os exames dos pacientes.

Um tomógrafo de última geração foi instalado na unidade. O equipamento tem capacidade para fazer até 200 exames por dia. De acordo com a direção do Hospital Municipal, as tomografias mais solicitadas são de tórax, crânio e abdômen. O resultado e o laudo saem no mesmo dia.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enfatizou que o tomógrafo agiliza os atendimentos, pois os exames são feitos em poucos minutos e o laudo emitido em poucas horas, no mesmo dia. “É um equipamento de grande utilidade dentro do Hospital Municipal, que tem uma demanda muito grande. Mas a rede de saúde está toda estruturada e estamos conseguindo suprir todas as necessidades”, arrematou.

Em poucos minutos

Responsável pelo Hospital Municipal e pelas UPAs do Bom Pastor e Lote XV, o diretor médico Carlos Durval Morelli explicou que a tomografia fica pronta em poucos minutos. A imagem é enviada por internet para uma central com médicos de plantão, que em menos de uma hora já emitem o laudo.

“Esse serviço agiliza muito o trabalho dos profissionais, pois o tempo é muito importante em determinados casos. Temos muita procura por tomografia, mas esse equipamento agiliza tudo em poucos minutos”, destacou Morelli, ao lado da coordenadora de Radiologia, Estefania Hancio.

‘Robô’ orienta paciente por meio de mensagens

Durante o exame a pessoa deita na máquina. Através de voz pré-gravada, o equipamento vai instruindo o paciente com mensagens como: “Encha o peito de ar e segure” ou “Respire normalmente”. O aposentado Dejair dos Santos, 67 anos, utilizou o equipamento para fazer tomografias do tórax, crânio e abdômen. De uma sala, Estefania Hancio vai observando e já selecionando as imagens que serão enviadas à central de laudos.

“É muito rápido, pois o próprio computador pode selecionar as melhores imagens que serão enviadas. Normalmente, em menos de uma hora recebemos o laudo”, resumiu Morelli, destacando que o Hospital Municipal atende nas especialidades de ortopedia, pediatria, clínica geral e buco maxilo facial.