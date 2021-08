TJRJ e PUC-Rio assinam contrato para desenvolvimento de IA

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio) assinaram um contrato para o desenvolvimento de um novo sistema de resolução de conflitos on-line que propiciará redução de custos, maior celeridade e segurança sem a necessidade de um processo judicial.

A nova plataforma vai abranger casos de baixa complexidade jurídica, em que já há decisões prévias para embasamento, como os de direito do consumidor, mas que ainda mobilizam alto custo de recursos humanos e financeiros com processos judiciais que poderiam ser resolvidos de um modo mais eficaz.

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, destacou que o Judiciário fluminense está fazendo todo o esforço possível para a aplicação da tecnologia a fim de melhorar a prestação jurisdicional. “A solução dos conflitos gera paz social. Essa é a nossa missão precípua”, enfatizou.

O reitor da PUC-Rio, Pe. Josafá Carlos de Siqueira, enfatizou que a ferramenta vai desafogar a Justiça, por meio de um canal moderno, ágil e eficaz, prestando um serviço à sociedade. “Esta iniciativa abre muitos caminhos, parcerias no futuro, entre a universidade e o Tribunal”, afirmou.

Otimização do trabalho

O presidente do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Marcos Chut, citou que o projeto envolve redução de custos, uso de inteligência artificial e otimização do trabalho. “Trata-se um marco no Tribunal, um mergulho no século XXI”, disse.