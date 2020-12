TJ condena prefeito e vereador de Japeri a seis anos de prisão

No mesmo julgamento ex-presidente da Câmara de Vereadores é absolvido

Por unanimidade, os desembargadores que integram o 2º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenaram o prefeito afastado de Japeri, Carlos Moraes Costa, a seis anos de prisão em regime semi aberto, pelo crime de associação para o tráfico de drogas.

A decisão tomada no processo 0023592-44.2018.9.19.0000, atinge ainda o vereador Claudio José da Silva, o Cacau, e Jenifer Aparecida Kaizer de Matos, enquanto vereador Wesley George de Oliveira, ex-presidente da Câmara Municipal que chegou a ser preso com o grupo, foi absolvido. Ainda cabe recursos em favor dos condenados, assim como o Ministério Público pode recorrer contra absolvição de Miga.

De acordo com a denúncia do MP, os agentes políticos teriam colocado o exercício dos seus mandatos a serviço de uma organização criminosa, “desviando sua atuação da defesa do interesse público, em troca de benefícios pessoais e a possibilidade de estruturação de um projeto político que os perpetuasse no poder ao tráfico de drogas local, mais especificamente a facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA), liderada por Breno da Silva de Souza.

Ainda segundo a denúncia do Ministério Público, Jenifer “era responsável por uma Organização Social que atuava na Comunidade do Guandu”, e funcionaria como elo entre os agentes políticos e o traficante Breno.

Carlos Moraes, Cacau e Jenifer foram presos na manhã do dia 27 de julho de 2018 pela Polícia Civil, numa operação conjunta com o Ministério Público, com buscas realizadas em Nova Iguaçu e Japeri. Miga não foi encontrado e chegou a ser considerado como fugitivo, mas se apresentou dias depois.

Reportagem: Elizeu Pires (elizeupires.com)