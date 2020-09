Titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai investigar caso Marielle

Pela segunda vez, as investigações das execuções da vereadora Marielle Franco (Psol) e Anderson Gomes, ocorridos em março de 2018, vai trocar de comando. O delegado Moyses Santana, que era titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), assumiu a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e será o responsável pelo caso em substituição ao delegado Daniel Rosa.

À época do crime, quem comadava a DHC era o delegado Giniton Lages. Um ano depois do crime, logo após identificar o PM reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Queiroz como autores do crime, em março de 2019, Lages foi substituído pelo delegado Daniel Rosa. O Rio já era governado por Wilson Witzel (PSC), que extinguiu a Secretaria de Segurança.

As delegacias passaram a ser subordinadas ao secretário de Polícia Civil, delegado Marcus Vinicius de Almeida Braga. Braga pediu demissão no final de maio e Flávio Brito assumiu o cargo no início de junho, nomeado por Witzel.



Novo secretário de Polícia Civil muda titularidade de unidades

O novo secretário de Polícia Civil, delegado Allan Turnowski (foto), mudou a titularidade de mais de 60 delegacias e departamentos. Nomeado pelo governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC), na última segunda-feira, Turnowski já iniciou as mudanças, com a saída do delegado Antônio Ricardo Nunes, então chefe do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHGPP), responsável pela investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Nunes foi substituído pelo delegado Roberto Cardoso, até então lotado na 27ª DP (Vicente de Carvalho), na Zona Norte. Antônio Ricardo vai para a 28ª DP (Campinho).

O delegado Daniel Rosa também deixa as investigações do caso Marielle Franco na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ele vai ocupar a titularidade da 15ª DP (Gávea).

Daniel será substituído na DHC pelo delegado Moyses Santana, que era titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A delegada Bárbara Lomba, que atuou nas investigações do caso Flordelis na Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) e foi transferida em janeiro para a 11ª (Rocinha), vai para a 54ª DP (Belford Roxo).

O sucessor de Bárbara no caso Flordelis, o delegado Allan Duarte também deixa a DHNSG e vai ocupar a titularidade da 72ª DP (São Gonçalo).