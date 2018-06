Tite repetirá escalação em ‘decisão’ contra a Sérvia

Foto: Divulgação / CBF

Não mudar sua equipe para o confronto decisivo com a Sérvia, marcado para esta quarta-feira (27), às três da tarde (horário de Brasilia), em Moscou. Essa foi a opção do treinador Tite, na manhã de ontem, embora Willian tenha atuado abaixo do que pode render nos dois primeiros jogos do Mundial.

