Tite convoca Vinicius Jr de volta para a Seleção Brasileira

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, convocou o atacante Vini Jr, do Real Madrid, no lugar de Roberto Firmino, cortado por lesão. O anúncio foi feito na sexta-feira (5). Em Liverpool, o técnico Jurgen Klopp confirmou a gravidade da lesão muscular de Firmino, sofrida na vitória sobre o Atlético de Madrid pela Champions.

Vini Jr retorna à Seleção depois de ficar atrás da fila com Tite, com ascensão de Raphinha e Antony. O jogador do Real Madrid vive ótimo início de temporada com nove gols e sete assistências em todas as competições e é destaque do time no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

Após a vitória sobre o Shakhtar no meio de semana pela Liga dos Campeões, na qual deu duas assistências, Vini Junior disse que, apesar da boa fase, precisava trabalhar mais para voltar à Seleção.

Vini Jr foi escolhido o jogador do mês de outubro do Real Madrid. Ele venceu anteriormente em agosto – sua dupla de ataque, Benzema, levou em setembro.