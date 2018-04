Tiroteio na sede do Youtube deixa quatro pessoas feridas e uma mulher morta

Foto: Reprodução/ Elijah Nouvelage / Reuters

Na tarde de ontem, uma mulher morreu após disparar tiros na sede do Youtube, em San Bruno, na Califórnia. De acordo com o chefe de polícia Ed Barberini, ela aparentemente cometeu suicídio, mas o caso ainda está sob investigação. Três pessoas foram baleadas e uma outra machucou o tornozelo enquanto fugia do prédio.

