Tiroteio intenso interrompe Avenida Brasil

Um intenso tiroteio parou o trânsito na Avenida Brasil, na altura de Parada de Lucas, Zona Norte do Rio, na tarde do último sábado. A Polícia Militar informou que um PM, que estava de folga, teria entrado por engano em uma rua do bairro. No local, ele se deparou com os obstáculos na via e com bandidos armados. houve troca de tiros.

De acordo com informações, o agente se abrigou em uma casa, com dois moradores, e pediu resgate. Os criminosos chegaram ao local e houve mais troca de tiros. No confronto, um suspeito, que portava um fuzil e granadas, foi baleado e morreu.

Policiais militares chegaram ao local, resgataram o agente e encontraram um homem baleado, portando um fuzil G3, duas granadas e um colete tático.

Motoristas que passavam pela via expressa ficaram presos em seus carros, algumas pessoas saíram dos carros e se abaixaram na pista para se abrigar dos tiros. A Avenida Brasil ficou interdita por cera de uma hora, por volta das 16h45 e o trânsito foi liberado pela Polícia Militar.

Acidente com morte

E na madrugada de ontem, um motorista morreu após o veículo capotar na Avenida Brasil, na altura de Irajá, próximo a passarela 26, no sentido Zona Oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito às 3h22 para uma capotagem.

A PM informou que foi acionada e preservou o local até a chegada da perícia. O Centro de Operações Rio (COR) alertou, às 4h13, sobre a interdição de uma faixa da pista central da via e que bombeiros atuavam no local.

Por: Antonio Carlos Souza / HORA H

Postagem: Jota Carvalho / HORA H