Tiroteio entre PRF e bandidos deixa quatro mortos na Avenida Brasil

Quatro homens morreram após trocar tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal no último sábado (27), na Avenida Brasil, na altura da Cidade Alta, na Zona Norte do Rio. Segundo informações, o confronto aconteceu quando homens da PRF localizaram um veículo de carga sendo escoltado por criminosos na via. Houve troca de tiros e tentativa de fuga.

O veículo só foi parado depois que os policiais atiraram contra os pneus do caminhão, e seus oito ocupantes saíram correndo atirando contra os policiais. Quatro homens foram atingidos e morreram no local, um foi preso e outros três fugiram para comunidades da região.

A Polícia Militar foi chamada para ajudar na estabilização da segurança do perímetro, e o caminhão, com carga de eletrônicos e que era roubado, foi encaminhado à Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.

Foram apreendidos ainda dois Jammers (bloqueador de telefone celular), cinco pistolas, um revólver, além de coldres e dois rádios comunicadores.