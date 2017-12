Tiroteio entre PMs e criminosos deixa suspeito ferido na Grajaú-Jacarepaguá

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Policias militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Lins trocaram tiros com bandidos, na manhã de hoje, na Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, via expressa que liga as zonas Norte e Oeste. Durante o confronto, um suspeito ficou ferido e foi levado para o Hospital municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte.

Os policiais faziam um patrulhamento pela via por volta das 7h30, quando foram abordar dois suspeitos numa moto. Eles reagiram atirando.

