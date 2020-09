Tiroteio deixa um morto e 11 feridos em Quissamã

Um tiroteio deixou uma pessoa morta e outras 11 feridas no bairro Caxias, em Quissamã, na manhã de ontem. A Polícia Militar informou que os agentes do 32º BPM (Macaé) foram acionados para verificar ocorrência e, ao chegar ao local, encontraram um homem caído no chão.

Os PMs foram informados de que os feridos foram socorridos para o Hospital Maria Mariana de Jesus por populares. As vítimas não correm risco de morrer. O policiamento no bairro segue reforçado.

Testemunhas relataram que um grupo de homens armados em dois carros passaram atirando nas pessoas, que estavam em uma festa. De acordo com a 130ª DP (Quissamã), policiais já requisitaram imagens de câmeras da região para tentar identificar os autores dos disparos e testemunhas estão sendo ouvidas. A investigação está em andamento.