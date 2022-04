Tiroteio deixa um morto e quatro feridos na Zona Norte do Rio

Um tiroteio entre traficantes e ladrões de carro deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio, na manhã de quinta-feira (28). O confronto aconteceu nas imediações da Rua Bulhões Marcial e Rua Gregório de Matos.

A Polícia Militar informou que os bandidos tentavam roubar um carro quando foram surpreendidos por um grupo que controla o tráfico de drogas na região. Na troca de tiros, Edson Gabriel da Silva Lourenço, de 25 anos, que estava Rua Gregório de Matos foi baleado na cabeça e morreu.

Um motorista que passava pelo local durante o tiroteio relatou a policiais do 16º BPM (Olaria) que os criminosos o obrigaram a transportar os feridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.

Os feridos foram identificados como Ariane Martins da Silva, 24; Tainara Silva do Nascimento, 24; Rafael Sérgio Pinheiro, 37; e Janaina Ferreira Fiorani, 45. Das quatro vítimas, uma recebeu alta logo após dar entrada. As outras continuaram na unidade, mas o estado de saúde era estável, segundo informações do HEGV. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.