Tiroteio deixa menor morto e dois feridos na Zona Norte

Foto: Marcos de Paula / Agência O Globo

Um tiroteio no Engenho Novo, Zona Norte, deixou três pessoas baleadas no início da madrugada de hoje. Uma delas, um adolescente de 17 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. As outras vítimas, um homem e uma mulher, lanchavam em um estabelecimento comercial, na Rua Juiz Jorge Salomão, próximo ao acesso para a Avenida Marechal Rondon, uma das principais do bairro, quando foram surpreendidos por uma perseguição policial. Houve troca de tiros os dois foram atingidos: ele na região do peito, e ela em um dos ombros, de acordo com os moradores.

