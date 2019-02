Tiroteio deixa 13 mortos em comunidades do Centro do Rio

Treze suspeitos morreram durante um intenso tiroteio, na manhã de hoje (08) nas comunidades do Fallet-Fogueteiro, em Santa Teresa, região central do Rio. De acordo com informações da Polícia Militar, eles foram mortos durante confronto com agentes do Comando de Operações Especiais (COE).

A operação contou também com homens do Batalhão de Operações Políciais Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque (BPchoque). Segundo a polícia, a ação foi para combater o tráfico de drogas.

A PM relata que as equipes foram recebidas a tiros durante o vasculhamento e houve confronto. Dois baleados foram levados ao Souza Aguiar. Em outro ponto, armas foram apreendidas. Os militares teriam sido alertados de que uma van escolar seria utilizada para a fuga de criminosos. Três foram presos no veículo.

O Disque-Denúncia informa que, às 9h, recebeu uma ligação informando que os traficantes estavam reunidos numa casa de fundos da comunidade na Rua Eliseu Visconde. Cerca de 20 criminosos estariam fugindo da operação policial. Com essa informação, a PM chegou ao local.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, traficantes dos Morros da Coroa, e Fallet, estão em guerra desde a noite da última quarta-feira (6) pelo domínio do tráfico na região. A polícia disse que investiga o tráfico no local.

