Thaigo, de 17 anos, deixa o Nova Iguaçu e vai para o Corinthians

Jota Carvalho

[email protected]

Invicto há nove rodadas no Campeonato Carioca Sub-20 e com oito vitórias seguidas no Carioca Série B1 de Profissionais, o Nova Iguaçu segue revelando talentos. Esta semana, o jovem lateral-direito Thaigo, de 17 anos, se juntou ao elenco do Corinthians-SP, onde disputará o Brasileiro da categoria.

Thaigo começou no Nova Iguaçu ainda na Escola de Futebol Laranjinha e já tem quase 10 anos de casa. Mesmo ainda em idade para atuar na categoria sub-17, o lateral foi um dos atletas que o clube promoveu direto para o sub-20. E ele vinha sendo titular na campanha do Estadual de Juniores, com destaque.

“Estamos felizes com essa ida dele para o Corinthians. É mais um atleta que está buscando um sonho. Temos excelente relacionamento com o Corinthians, que já vinha acompanhando o atleta há algum tempo e sempre demonstrou muita vontade de ter o Thaigo. Desejamos toda sorte e todo o sucesso para ele”, afirmou o presidente do Nova Iguaçu, Janio Moraes.

Além de Thaigo, o Corinthians conta em seu plantel com mais dois jogadores relevados pelo Nova Iguaçu: o lateral-direito Igor Formiga e o centroavante Nathan Palafoz, autor de 30 gols na temporada passada pelo sub-20 e atualmente emprestado ao Racing de Ferrol, da Espanha.