Tetracampeão Branco vence jogo contra Covid-19 e é homenageado pela CBF

Jota Carvalho

[email protected]

Foi um dia de muitas emoções para Branco. O tetracampeão do mundo recebeu alta hospitalar no sábado (3), após vencer a luta contra Covid-19. Na saída do hospital, o Coordenador das Seleções de Base foi recepcionado por familiares, que o aplaudiram pela vitória mais importante de sua vida. Na sequência, Branco foi até a Casa do Futebol Brasileiro, onde foi recebido pelo Presidente da CBF, Rogério Caboclo para um almoço e uma série de homenagens.

Assim que saiu do hospital, ele deixou uma mensagem para todos que torceram por sua recuperação: “Queria dizer que eu amo o Brasil e amo vocês (dirigindo-se aos familiares)”.

Logo na chegada à sede da CBF, Branco foi surpreendido com uma grande foto sua na fachada do prédio da entidade. Com uma imagem dele na Copa do Mundo de 1994, a arte traz uma mensagem de força para ele e para todos os brasileiros no enfrentamento à pandemia: “Que seu exemplo de superação inspire os brasileiros na luta pela vida”.

Emocionado, o tetracampeão participou de um almoço reservado com sua esposa, Cléo, seus filhos, Stephanno, Chiara e Lucca, além dos enteados Pedro e Bruna, e com o Presidente da CBF, Rogério Caboclo. Representando os companheiros do elenco que conquistou a Copa do Mundo de 1994, o ex-zagueiro Ricardo Rocha também esteve presente.

“Vida nova, voltei mais forte do que antes. Com certeza. Enquanto eu estive no hospital, esse tempo todo, enquanto me recuperei eu meditei muito, pensei muito, para um lado melhor, para uma vida melhor. Amanhã eu faço aniversário. Por coincidência, amanhã também é o dia da ressurreição. A mensagem que eu tenho para o Brasil e para o mundo é que tudo é possível: a gente pode vencer a Covid. Obrigado pelo carinho e Feliz Páscoa a todos!”, disse Branco.

Caboclo se emociona

Na sequência, Rogério Caboclo expressou toda felicidade do futebol brasileiro com a recuperação de Branco: “Queria aqui declarar minha mais profunda emoção por ter de volta ao seio da nossa família o amigo, o atleta, o dirigente, o homem, o pai de família… É um orgulho ter sua família inteira aqui. Branco, Deus te iluminou. Que ele continue te abençoando de hoje para sempre”.

Após o almoço, Branco assistiu a um vídeo feito por amigos e companheiros do ex-jogador. Com depoimentos de campeões do mundo, familiares e amigos, o tetracampeão recebeu votos de saúde após sua recuperação e felicitações pelos seus 57 anos de vida, que se completaram no domingo (4).

Foto: Thais Magalhães/CBF

Legenda: Branco, Rogério Caboclo e Ricardo Rocha em um dos momentos alegres na CBF