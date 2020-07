Teste rápido gratuito de Covid- 19 já beneficiou mais de 15 mil pessoas em Belford Roxo

A Prefeitura de Belford realizou, no sábado (11/07), na praça de São Vicente, mais uma etapa dos testes rápidos gratuitos da Covid -19. No total, mais de 15 mil pessoas já fizeram os testes. A ação está sendo feita em diversos bairros.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, destacou que Belford Roxo implementou medidas para combater a Covid-19, desde o teste rápido, exames e distribuição dos remédios. “Estamos fazendo o nosso dever de casa, cuidando da população. Tomamos todas as medidas necessárias para evitar o coronavírus”, finalizou Christian Vieira,

acrescentando ainda que a Secretaria distribuiu mais de 100 mil máscaras à população. “O trabalho da Prefeitura está sendo bem feito, pois a pessoa faz o teste e, caso necessite, já leva os remédios. Se estiver infectada pelo vírus é levada para o Hospital para fazer a tomografia computadorizada. O serviço é completo”, emendou a vice-presidente

do Conselho Municipal de Saúde e presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Jandira Rosa.

Além de São Vicente, ao longo dos dias, a Prefeitura promoveu exames de testes rápidos nos seguintes baIrros: Centro, Bairro das Graças, Wona, Parque São José, Nova Aurora, Lote XV, Jardim Gláucia, Prata, Vilar Novo e Heliópolis.

O aposentado Adilson Rocha Machado, 63 anos, aproveitou a oportunidade para fazer o teste rápido. Ele contou que soube da ação através das redes sociais. “A Prefeitura está sendo muito feliz em fazer esses testes, pois ajuda na questão da saúde da população. Avisei aos vizinhos e amigos para que viessem à praça e fizessem o teste para

fortalecermos a luta contra o coronavírus”, destacou.

Fila extensa

Nem a grande fila que se estendeu ao longo da praça assustou Beatriz Goulart dos Santos, 21. Ela contou que foi atendida rapidamente. “Fiz o teste e deu tudo certo. Essas campanhas são importantes para a população”, resumiu.

“O serviço é muito bom e o atendimento ótimo. Estava difícil fazer o teste, mas esta ação me propiciou a oportunidade”, completou Naiana Almeida, 34.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social de Belford Roxo.