Tesoureiro bom de ‘raba’ dá o que falar numa prefeitura da Baixada

A má fama de um tesoureiro tem dado o que falar nos bastidores de uma prefeitura da Baixada Fluminense e fora dela também. Metido a ser bom de ‘raba’, o moço tem aumentado a lista de inimigos pelo péssimo hábito de segurar pagamentos em alguns processos, supostamente para ‘embolsar’ alguma vantagem.

Nessa lista de insatisfeitos com seu desempenho irresponsável consta um grupo de fornecedores que anda puto com o tal tesoureiro. A revolta é tanta, que os empresários, vítimas da canseira do funcionário, planejam pedir a cabeça do ‘moleque’ ao prefeito. Corre na boca miúda o boato de que ele emperra os pagamentos por sacanagem e necessidade, já que precisa sustentar um garotão que é o seu ‘crush’.

Para quem conhece o rapaz, dá um conselho, que é de graça e conserva a moral: pra ser bom de raba tem que saber mexer, do contrário, é bom de bunda mesmo! Se ele continuar com essa prática, o Sombra vai jogar a merda no ventilador e o nome do tesoureiro na boca do povo, que adora uma fofoca.

SOMBRA