Terroristas promovem banho de sangue no aeroporto de Cabul com mais de 70 mortos

Pentágono confirma que há militares americanos entre os mortos. Estado Islâmico pode estar por trás dos ataques

AFEGANISTÃO – Duas explosões deixaram ontem (27) mais de 70 mortos, entre os quais crianças, e mais de 150 feridos, no aeroporto internacional de Cabul. A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) confirmou que foi um atentado terrorista e o Talibã condenou o ataque. O Pentágono fala em “ataque complexo” e diz que há pelo menos 16 militares americanos entre os mortos.

Segundo o jornal “The Washington Post”, a embaixada dos EUA em Cabul teria informado a seus colaboradores que quatro fuzileiros navais americanos foram mortos durante o ataque e que três ficaram feridos. A agência de notícias Reuters disse que o número de mortos pode aumentar e que reporta ao menos dez militares mortos, citando fontes do exército americano.

Imagens feitas por jornalistas afegãos mostram dezenas de corpos enfileirados e cobertos próximos ao local da explosão. Segundo a emissora britânica BBC e o “Post”, que citam fontes do governo afegão, ao menos 60 civis morreram após o ataque.

Única porta de saída do país

O aeroporto internacional Hamid Karzai é a única porta de saída do país para milhares de estrangeiros e afegãos que tentam, desesperados, embarcar nos voos de retirada organizados pelos países ocidentais “Podemos confirmar que a explosão no portão da Abadia foi o resultado de um ataque complexo que resultou em várias vítimas americanas e civis”, afirmou o porta-voz do Pentágono, John Kirby, que confirmou pelo menos uma outra explosão no hotel Baron ou próximo a ele, a uma curta distância do portão da Abadia”.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que “condena veementemente o horrível ataque terrorista fora do aeroporto de Cabul”. “Nossa prioridade continua sendo evacuar o máximo de pessoas para um local seguro o mais rápido possível”.

Duas fontes do governo americano disseram à agência de notícias Reuters que ao menos uma das explosões parece ter sido um ataque suicida causado por uma bomba. Uma autoridade americana disse à agência Associated Press que “definitivamente acredita” que o ataque foi executado pelo Estado Islâmico, grupo terrorista que é mais radical do que o Talibã e que criticou o acordo de paz responsável pela retirada estrangeira do Afeganistão.

Risco ‘iminente’ de atentado

O presidente dos EUA, Joe Biden, foi informado sobre o ataque durante uma reunião com autoridades de segurança sobre a situação no Afeganistão. Mais cedo, segundo a Reuters, os EUA, Reino Unido e Austrália alertaram para o risco de um atentado “iminente” no local e pediram a seus cidadãos que abandonassem imediatamente a área do aeroporto devido a uma ameaça terrorista.

Grupos extremistas são rivais

O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, afirmou que “o Emirado Islâmico condena veementemente o bombardeio de civis no aeroporto de Cabul, ocorrido em uma área onde as forças dos EUA são responsáveis pela segurança”.

Embora o Estado Islâmico e o Talibã sejam sunitas radicais, os dois grupos extremistas são rivais.

O Estado Islâmico criticou o acordo de paz entre EUA e Talibã assinado em 2020, que estabeleceu as diretrizes para a retirada das tropas estrangeiras, e acusou os talibãs de abandonar a causa jihadista.