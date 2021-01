Terror na Baixada Fluminense: criminosos incendeiam ônibus em Duque de Caxias

Criminosos incendiaram pelo menos um ônibus da Viação Santo Antônio em Duque de Caxias. Houve registro de tiroteio no local. Por causa do incidente, a Avenida Presidente Kennedy, a principal via do município, chegou a ser interditada nos dois sentidos. Até o fechamento desta reportagem não havia informações sobre feridos, mortos ou presos.

Moradores relataram sobre uma invasão de traficantes rivais na região, desde o início da semana. Na noite da última quinta-feira, após tiroteio, integrantes do tráfico de drogas teriam sido mortos. Por causa disso, as ações de vandalismo ocorridas no dia seguinte. A Polícia Militar foi procurada e informou que foi acionada para a ocorrência. A corporação disse que está reforçando o policiamento na região.