Terror de Nova Iguaçu, miliciano é preso em apart-hotel de luxo no Rio

A fuga de um dos criminosos mais perigosos da Baixada Fluminense, apontado por envolvimento em pelo menos dois assassinatos na região, chegou ao fim na última terça-feira. O miliciano Alexander Moreira da Silva, conhecido como ‘Nem 38’ e ‘Nem da Posse’, foi preso por agentes da 24ª DP (Piedade), coordenados delegado Tiago Venturini Antunes. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu.

Segundo Antunes, titular da unidade, um intenso trabalho do setor de inteligência da Polícia Civil, que incluíu cruzamento de informações e diligências, foi determinante para a localização e prisão do bandido que estava escondido em um apart hotel de luxo do condomínio Rio 2, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Os crimes

De acordo as investigações, o primeiro homicídio aconteceu na madrugada de 22 de junho do ano passado. A vítima, Mário Fernando Oliveira, foi abordada por ‘Nem 38’ e outros comparsas na saída de um bar na Estrada da Grama, em Nova Iguaçu, e executada com vários disparos de pistola calibres 40 mm e 9 mm.

O segundo crime foi contra o ex-presidiário André Luiz dos Santos Luiz , assassinado em frente a sua residência, na Rua Belo Horizonte, enquanto realizava serviço de manutenção da calçada, também em Nova Iguaçu. Segundo relatos, Alexander e outro miliciano chegaram em um veículo, se identificaram como policiais e realizaram os disparos. Nos dois casos, uma única motivação: as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas.



Um dos bandidos de confiança de Tandera

Ainda de acordo com as investigações de combate à milícia, após a morte do miliciano e parceiro João Paulo Eduardo de Lima, assassindo a tiros em fevereiro deste ano dentro de uma pizzaria na Estrada Luiz de Lemos, ‘Nem 38’ passou a ser a maior liderança do grupo paramilitar que explora bairros, como Posse e Carmari e regiões como Praça João Jorge e Luiz de Lemos

A Polícia Civil informou que o criminoso é um dos homens de confiança de Danilo Dias Lima, o Tandera (foto), ex-aliado de Wellington da Silva Braga, o ‘Ecko’, um dos milicianos mais procurados do estado do RJ.

Segundo os investigadores, a quadrilha de Tandera apoiou o miliciano Edmilson Gomes Menezes, o ‘Macaquinho’, na guerra com traficantes dos Morros do Dezoito e Urubu para o controle da comunidade do Morro da Caixa d´Água, em Quintino, no Subúrbio carioca, em janeiro deste.

Na ocasião, quatro milicianos de Nova Iguaçu, aliados de Tandera, acabaram presos pela Polícia Militar. Com o bando, foram apreendidos três fuzis e duas pistolas.

Citado em inquérito da Corregedoria da PM

Alexander Moreira da Silva é citado em uma investigação da Corregedoria da PM e do Ministério Público sobre o envolvimento de dois agentes em um assalto a um PM da corporação. De acordo com o Inquérito Policial Militar (IPM) encaminhada à Justiça, durante policiamento de rotina o soldado Rafael de Figueiredo Bilônia e o sargento Alexandre Bittencourt de Azevedo flagraram a abordagem de dois milicianos, entre eles ‘Nem 38’, a um PM e seu amigo em Nova Iguaçu.

Os policiais não agiram para libertar as vítimas e prender os criminosos, mas ajudaram a dupla de bandidos a roubar as vítimas, crime pelos quais são acusados. ‘Nem 38’ foi encaminhado ao sistema prisional para cumprimento das medidas judiciais cabíveis.

Reportagem: Antonio Carlos