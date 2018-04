Terremoto na Bolívia atinge o Brasil

Foto: Reprodução/G1

Com epicentro na Bolívia, um terremoto de magnitude 6,8 ocorrido na manhã desta segunda-feira (2), teve reflexos sentidos no Brasil, segundo informou o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB). Edifícios foram esvaziados em São Paulo, Brasília e outras localidades brasileiras em decorrência do abalo.

“É um tremor considerável, mas ainda não sabemos de estragos no Brasil e na Bolívia. Qualquer tremor assim tem reflexos. Por isso, as pessoas sentiram aqui”, disse o professor da UnB George Sand França.

