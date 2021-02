Termina 4ª feira o prazo para pagar cota única de IPTU com desconto de 10% em B.Roxo

Contribuintes de Belford Roxo têm até amanhã para pagar o IPTU 2021 com 10% de desconto em cota única. O contribuinte que não receber o carnê pode procurar o Balcão do IPTU para emissão de segunda via que a Prefeitura disponibilizou. A sala funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ao lado esquerdo da entrada do prédio, na Rua Floripes Rocha 378, no Centro. Outra opção é emitir a guia diretamente no site prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br clicando no ícone “Emissão da segunda via de IPTU”.

De acordo com o calendário, não optando pelo pagamento da cota única até 10 de fevereiro de 2021, o contribuinte terá as seguintes opções: desconto de 5% em parcela única com vencimento até 10 de março; em até dez parcelas mensais e consecutivas, com o vencimento no dia 10 de cada mês, a partir de março de 2021. Mas não haverá desconto.

O IPTU poderá ser pago em qualquer agência bancária, caixas eletrônicos, casas lotéricas ou pela internet até o vencimento. Após a data limite, somente no banco Itaú.