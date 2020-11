Terceirona do Rio: técnico João Mota satisfeito com a pré-temporada do Tigres

Jota Carvalho

O Tigres do Brasil, encerrou a última semana de trabalho, com a vitória de 4 a 1 sobre o Porto Real, em amistoso na sexta (30/10). A equipe ganhou folga e se reapresentou na segunda (01/11) já pensando na estreia que mudou de data. Dessa forma, o clube de Xerém disputará amistoso contra o Ceres, no sábado (7).

Segundo o site da Ferj – Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), a estreia da Fera da Baixada na Série B2 do Rio será na segunda-feira, 16 deste novembro, às 15h, contra o CEAC/Araruama, no Alair Corrêa, em Cabo Frio.

“A preparação tem sido positiva. Os jogadores estão aceitando meus conceitos, meus métodos e têm trabalhado bem. Logicamente há muito o que fazer, pois estamos longe do ideal. Nosso melhor estará sempre em construção. Há coisas a melhorar dia após dia e é através dos erros que vamos corrigindo para nos aperfeiçoar e crescer. Esperamos estar preparados para a estreia. Assim, trabalharemos jogo a jogo. Os atletas estão bem definidos. Pretendo concentrar eles no processo de evolução e não no resultado final. Quero fortalecer os atletas no dia a dia, com os treinos, análises, para chegarmos no resultado final da melhor forma, com vitórias”, afirmou o treinador João Mota.

Sobre o adiamento da estreia, o mister comentou: Penso que quanto mais tempo tivermos, mais preparado estaremos. Estar preparado nunca é uma verdade. Há sempre coisas para treinar e isso vai acontecendo pelos jogos. Acho que já estávamos prontos para o primeiro jogo, mas, enfim, melhor que trabalharemos mais. Vamos fazer um jogo amistoso no fim de semana e com isso, chegaremos fortes na estreia do torneio”, completou.