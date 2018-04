Foto: Divulgação

Um homem foi morto hoje de manhã, após uma tentativa de assalto frustrada no cruzamento entre as Ruas Sete de Setembro com Avenida Nilo Peçanha, ambas localizadas no calçadão, no centro de Caxias, na Baixada Fluminense.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE SÁBADO (21) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTE.