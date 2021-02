Tentativa de assalto em arrastão na Dutra deixa bandido morto e outro ferido

Uma tentativa de assalto em um arrastão na Rodovia Presidente Dutra, na altura do bairro BNH, em Mesquita, deixou criminosos baleados, na noite do último domingo. A troca de tiros causou pânico nos motoristas e um longo congestionamento.

De acordo com informações, a dupla tentou roubar o veículo de um sargento da PM, que reagiu. Os bandidos foram socorridos, mas um deles não resistiu aos ferimentos. A polícia acredita que a dupla é oriunda da comunidade do Sebinho, em Mesquita. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola.

O policial não sofreu nenhum ferimento. Uma pessoa que estava no banco do carona foi baleado na cabeça e no peito, mas não corre risco de vida. A ocorrência foi conduzida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).