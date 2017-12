Tentativa de assalto à loja causa pânico em shopping de Niterói

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um criminoso tentou assaltar uma loja da C&A no Shopping Bay Market, em Niterói, na Região Metropolitana, na noite de ontem. A invasão e ação do homem assustou clientes do estabelecimento e do centro comercial. A informação foi confirmada por PMs do 12º BPM (Niterói), que foram acionados para a ocorrência.

O bandido conseguiu fugir. De acordo com as primeiras informações, uma pessoa teria ficado ferido na correria dentro da loja. Assustados, clientes correram e lojistas fecharam as portas no Terminal Rodoviário, a poucos metros do local.

