Tentativa de arrastão deixa morto e um ferido na RJ-104

Preparados para realizarem um arrastão, na RJ-104, na altura de Marambaia, em Itaboraí, na noite desta terça-feira (03), criminosos foram surpreendidos pela chegada da polícia. Um deles morreu e outro ficou ferido.

De acordo com PMs do 35°BPM (Itaboraí), policiais estavam se deslocando pela via quando foram informados que homens armados estariam se preparando para realizar um arrastão na rodovia.

Os policiais seguiram até o ponto indicado e surpreenderam cinco criminosos. Houve um intenso confronto e os bandidos tentaram fugir.

Dois deles foram localizados baleados. Eles foram socorridos, mas um dos acusados não resistiu e morreu no hospital. O outro, um homem de 22 anos, está internado sob custódia.

Com eles a polícia apreendeu uma pistola 9mm e um revólver, calibre 38, além de munições. Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo registraram o caso como homicídio decorrente de intervenção policial.

O corpo do acusado foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo.