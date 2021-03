Tenente do Exército é morto em saída da Linha Amarela

Um 2º tenente do Exército Brasileiro foi morto na noite da última quinta-feira, numa das saídas da Linha Amarela, na altura do Engenho de Dentro, sentido Fundão, na Zona Norte do Rio. Um suspeito também morreu durante a ação criminosa.

Segundo informações, a Polícia Militar foi acionada para o local, assim como agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). João Pedro Fontaine Manso, de 25 anos, teria sido morto numa tentativa de assalto. De acordo com a polícia, por volta das 21h, a vítima estava passando de carro, um BMW, na Rua Ramiro Magalhães, quando bandidos faziam um arrastão, ele reagiu ao assalto e conseguiu atingir um dos criminosos, que caiu mais a frente e morreu. O tenente também foi atingido e acabou morrendo no local.

No Instagram, amigos e parentes do militar deixam comentários de despedida em sua última postagem, datada do domingo, dia 7. “Descanse em paz, guerreiro”, diz um usuário da rede social. “Acabei de saber da notícia”, afirma outro, completando a mensagem com emojis de tristeza.

Cartaz ‘Quem matou’

O portal dos Procurados divulgou ontem um cartaz com a foto do João Pedro Fontaine Manso. O objetivo é ajudar a Polícia Civil a conseguir informações que levem ao paradeiro dos responsáveis pelos disparos que vitimaram o militar.

O oficial era natural de Petropolis, na Região Serrana, e lotado no 32º BIL (Batalhão de Infantaria Leve Montanha), também conhecido como Batalhão Dom Pedro II.

Com a morte do militar, chega a 16 o número de Agentes de Segurança mortos em 2021 na Região Metropolitana do Rio. Sendo dez da Polícia Militar, dois da Marinha do Brasil, um da Polícia Civil, um da Guarda Municipal, um do Degase e um do Exército Brasileiro.

A polícia pede para quem tenha informações sobre os responsáveis pela morte do militar faça contato com o Disque Denúncia nos seguintes canais de atendimento: .WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099. Disque Denúncia: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177.