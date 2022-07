Tenda da Melhor Idade é inaugurada em São João de Meriti

Foi realizada na manhã desta terça-feira (5), a inauguração de mais um polo de atendimento à Melhor Idade, localizado na Praça da Matriz, no Centro de São João de Meriti. Assim como no Jardim Meriti, esse espaço também contará com uma sala de coleta avançada para exames de sangue (mais uma extensão do laboratório público de análises clínicas). Isso permite oferecer serviços com mais agilidade e prioridade aos idosos.

O prefeito João Ferreira Neto, o Dr. João, afirmou que a ideia é melhorar o espaço e promover cada vez mais atividades e atendimentos: “Com muita fé e determinação estamos mudando a história de São de Meriti e promovendo muitas mudanças. Graças a Deus meu secretariado está de parabéns!”

Durante o evento, a secretária de Saúde, Márcia Lucas, falou sobre a importância da atuação da pasta e o quanto o governo tem trabalhado em prol do público idoso: “Agradeço ao prefeito por ter a oportunidade de entregar mais um instrumento público para a população. Fazer parte de um governo que cuida e prioriza o idoso é muito gratificante.”