Temer adia viagem à Ásia pela segunda vez

Foto: Divulgação

O presidente Michel Temer adia novamente viagem à Ásia. O presidente iria para Cingapura, Tailândia, Indonésia e Vietnã a partir do dia 7 de maio. Porém, segundo o Itamaraty, a viagem do presidente poderia prejudicar a pauta de votações no Congresso Nacional. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto e pelo Itamaraty no fim da tarde do último domingo.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DE TERÇA-FEIRA (01) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.