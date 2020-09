Técnica Pia Sundhage se inspira e aplica música nos treinos das meninas

Jota Carvalho

[email protected]

Depois do futebol, a segunda paixão de Pia Sundhage é a música. A técnica não esconde seu talento e sempre quando tem a oportunidade, usa essa vocação para inspirar a comissão técnica e as atletas. Durante os meses de paralisação do futebol mundial, devido a pandemia de Covid-19, a treinadora enviava todos os dias uma versão própria de suas músicas favoritas. Entre Bob Dylan e Beatles, a sueca passou a entoar músicas brasileiras de artistas conhecidos como Gustavo Lima e Alceu Valença.

Mas nenhuma dessas interpretações lhe rendeu maior inspiração do que “Anunciação”, de Alceu Valença. Em todas as convocações é comum que Pia faça reuniões diárias com a comissão, além de comentar os principais assuntos do dia, a técnica quer conhecer um pouco da cultura do Brasil. Durante o Torneio Internacional da França, em março deste ano, em um desses encontros, o supervisor Miguel Ernesto elegeu a canção do artista pernambucano para animar o encontro. Foi o suficiente para o ritmo não sair da cabeça da comissão técnica.

“A primeira vez que ouvi essa música foi durante uma reunião da comissão técnica, e cada um de nós tinha que escolher uma música, e o Miguel escolheu ‘tu vens, tu vens’. E alguma coisa aconteceu naquela sala. Todo mundo sabia a música, com exceção de mim e da Lilie, minha auxiliar técnica sueca, e ela não sabe cantar. E eu soube que essa era a nossa canção”, conta Pia em vídeo publicado.

Música para melhorar desempenho

Se tem uma coisa que está na cabeça da comissão técnica é como melhorar o desempenho da equipe em campo. As jogadas de bola parada, set pieces em inglês, são um dos caminhos escolhidos por Pia Sundhage. No Torneio Internacional da França, esse era um tema de estudo constante da comissão técnica. Em uma dessas reuniões, a auxiliar Lilie Persson cantarolava “Anunciação”, e foi aí que a conexão se deu. De repente, a assistente já estava criando uma paródia da música, que faz tanto sucesso no Brasil. Desde então, é um dos temas preferidos da Seleção Feminina. “Uma coisa que é importante para nós são as jogadas de bola parada, então cantamos ‘set pieces’ e aí se tornou uma canção e eu adorei”, destaca Pia.