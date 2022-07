TCU: relatório conclui que a urna eletrônica é segura

Um relatório do Tribunal de Contas da União (TCU), apresentado na última quarta-feira, (13), concluiu que o sistema eletrônico de votação é seguro e não há riscos para a realização das eleições em outubro.

O tribunal investigou e avaliou a gestão de riscos para proteção do processo eleitoral e capacidade de evitar a interrupção da normalidade das eleições contra falhas graves.

Auditores afirmam que o TSE possui um cronograma para aprovação de projetos de defesa cibernética e há planos de contingências para evitar a interrupção do sistema em caso de incidentes.

O ministro Bruno Dantas, relator da auditoria, elogiou os testes de segurança realizados pelo TSE e a criação da Comissão de Transparência das Eleições (CTE), grupo criado para receber sugestões de melhorias do processo eleitoral.

“Percebo que o TSE tem se esmerado em aperfeiçoar a segurança interna do processo eleitoral, ainda que o sucesso do pleito também demande articulação com outras instituições e com a sociedade”, declarou. O relatório aprovado está relacionado à terceira etapa da auditoria realizada pelo TCU no sistema de votação.