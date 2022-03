TCE investiga compra de tablets por R$ 7 milhões em Queimados, na Baixada Fluminense

A polêmica envolvendo a compra de 6 mil tablets pela Prefeitura de Queimados, na Baixada Fluminense, pelo valor de R$ 7,3 milhões, em dezembro do ano passado, está no alvo de uma investigação do Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ). Os aparelhos eletrônicos deveriam ser entregues aos alunos, o que não aconteceu. Além disso, o ano letivo, que começou na última segunda-feira, já preocupa os pais porque os estudantes estão tendo somente duas horas de aula por dia. Também falta merenda decente.

De acordo com informações do RJ1 da TV Globo, a prefeitura adquiriu os tablets para os alunos do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino, dispositivos que seriam usados em sala de aula. O processo de compra, feito sem licitação, foi baseado numa tomada de preços feita pela cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais.

Alvo de operação

A empresa contratada, a Conesul Comercial e Tecnologia Educacional Eireli, está localizada no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo a TV Globo, em 2019, a empresa foi um dos alvos da Operação Calvário, feita pelo Ministério Público da Paraíba, que investigou desvios do governo estadual daquele estado na Saúde e na Educação.

O empresário Márcio Nogueira Vignoli, identificado como o dono da Conesul, foi preso na operação. O município ao jornalismo da emissora que são 6.200 unidades do modelo F10-L, da marca Famix, cada um custando quase R$ 1.200. Em uma pesquisa na internet, a produção encontrou modelos semelhantes por um preço mais barato.

O curioso é que a marca Famix que, segundo a Conesul, é a fornecedora dos tablets para a Prefeitura, não possui equipamentos eletrônicos em sua linha de produtos divulgada no site. O TCE-RJ abriu um procedimento para investigar a compra.