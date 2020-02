TCE aprova contas do prefeito Waguinho, de Belford Roxo, por unanimidade

O Tribunal de Contas (TCE) aprovou por 5 a 0 as contas de 2018 do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho. O órgão analisou todos os investimentos feitos pelo prefeito em diversas áreas, como por exemplo, Saúde, Educação e Assistência Social. Em 2017, as contas também foram aprovadas.

Satisfeito com o resultado, o prefeito lembrou que em 2017 recebeu o município com uma dívida de aproximadamente R$ 500 milhões e com os serviços funcionando precariamente. “Sempre administrei respeitando as leis e procurando fazer o melhor para a população. Comecei a trabalhar firme e, hoje, todas as unidades de saúde estão funcionando e as escolas foram reformadas. Isso tudo mantendo em dia os salários dos servidores”, destacou Waguinho, lembrando que suas contas de 2017 também foram aprovadas pelo TCE. “Isso é ter responsabilidade com a coisa pública. O reconhecimento de minha administração pelo TCE reflete o que a população já sente, pois responsabilidade é a palavra-chave para um bom desempenho administrativo”, resumiu.

Investimentos

Waguinho lembrou que, de acordo com um estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Belford Roxo é um dos municípios fluminenses que mais investe na qualidade de vida e no bem-estar dos seus cidadãos.

“Os dados são da Firjan, uma entidade que faz um excelente trabalho e mostra a realidade dos municípios. O resultado me deixa feliz e com mais vontade para fazer de Belford Roxo uma das melhores cidades do Brasil”, concluiu o prefeito.

Reportagem: Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Belford Roxo