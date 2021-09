TCE aponta que RJ quadruplicou gastos com o Segurança Presente

Entretanto, criminalidade não caiu nas áreas cobertas pelo programa, aponta auditoria

Os números do Segurança Presente, o programa do governo do RJ que distribui policiais em pontos estratégicos de bairros, são alvos de um relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). A auditoria constatou que houve aumento de mais de 300% (ou o quádruplo) dos recursos das bases, comparando o primeiro bimestre de 2020 com o mesmo período de 2019. Mas, a criminalidade não caiu nas áreas cobertas pelo programa.

“Embora tenha ocorrido um aumento de 300% nos gastos de recursos estaduais com infraestrutura e pagamento de pessoal, não foi possível constatar a redução dos registros de delitos de diversas naturezas, como roubo a estabelecimentos comerciais, roubo de veículos, furto de veículos, furto de celular, furto a transeuntes e roubos de rua”, detalhou o TCE.

A Corte também destaca que “a operação teria deixado de priorizar as áreas geográficas que tiveram os piores resultados nos Indicadores Estratégicos de Criminalidade do Estado do Rio de Janeiro em relação à redução de registros de roubos de rua”, emendaram os técnicos.

O TCE, então, decidiu solicitar à Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, à PM e ao Instituto de Segurança Pública um plano de ação e mais transparência dos resultados.

Menos pessoas nas ruas por causa da Covid

Ainda segundo o documento do TCE, o governo não reduziu as despesas do efetivo policial, nas ações do programa, no segundo trimestre de 2020 em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano. No período, menos pessoas circularam nas ruas por causa da pandemia de Covid.

O relatório destaca a falta de transparência na divulgação dos custos mensais das bases; das metas do programa e dos índices de criminalidade nas áreas de atuação da operação.

Na última sexta-feira, o governo anunciou a expansão do Niterói Presente, que agora também vai chegar à região de Pendotiba e mais agentes.

O programa, que há quatros era parcialmente financiado pela prefeitura do município, passará a ser totalmente custeado pelo governo do estado. A assessoria do governo do estado informou que ainda não acesso ao relatório do órgão.