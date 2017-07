Taxistas fazem protesto nas ruas do Rio

Foto: Reprodução/TV Globo

Os taxistas prostetaram contra os aplicativos de transporte de passageiros

Hoje pela manhã por volta das 7h , houve um protesto dos taxistas contra o aplicativo de transporte de Passageiros, tais como Uber/Cabify, os taxistas saíram de várias regiões em direção à Prefeitura.

Os manifestantes se locomoveram por diversos pontos da cidade, o que provocou problemas no trânsito em alguns pontos das ruas do rio. Os taxistas pedem a fiscalização dos aplicativos de transporte, principalmente em estacionamentos irregulares situados perto de shoppings, aeroportos, eventos, shows e da Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo.