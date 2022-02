Taxista é assassinado a tiros na Zona Norte do Rio

Um taxista foi assassinado a tiros na última quarta-feira, na Rua Carolina Machado, embaixo da estação do BRT Manaceia, em Madureira. Erivelton Nascimento da Silva, de 48 anos, foi atacado na Rua Carolina Machado, na altura do nº 362.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate foi acionada por volta das 16h40, mas a vítima já estava sem vida quando os agentes chegaram ao local.

O suspeito envolvido no crime ainda não foi localizado.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou perícia no local. Imagens de câmeras de vigilância da região podem ajudar a especializada na investigação do crime.