Taverna Monsores vira point na Baixada Fluminense para os chopeiros de plantão

Inaugurada há pouco mais de dois meses em um dos bairros mais agitados de Nova Iguaçu, a Taverna Monsores caiu no gosto e no paladar de quem gosta de unir diversão, comida de qualidade com um ambiente acolhedor, porque não dizer, familiar. E, claro, foi escolhido como um dos melhores points da região.

E para os chopeiros de plantão, não podia ser melhor: a casa tem o maior número de torneiras de chopes da Baixada Fluminense. São 15 ‘bicas’ para satisfazer os amantes da bebida, com representação exclusiva da Cervejaria São Bartolomeu, de Juiz de Fora (MG).

“Nossa casa é lugar de receber amigos e clientes. Buscamos fazer o melhor para que cada experiência seja marcante positivamente. Esse é o compromisso da Taverna Monsores: oferecer momentos inesquecíveis!”, afirma Gustavo, um dos sócios. Ele selou uma parceria com o também empresário Denis e, juntos, idealizaram o espaço com uma estratégia infalível: atrair a clientela pelo estômago. “Elaboramos um cardápio de qualidade, com produtos selecionados nos melhores moldes do delicioso american barbicue (churrasco americano)”, diz Denis

O lema

Para os empresários, servir o melhor chope artesanal da região, as receitas mais saborosas com um serviço diferenciado, da chegada à saída, é a certeza do retorno do cliente. “Um lugar pra se comer e beber bem; barbicues originais e cervejas especias são nosso cardápio. Qualidade e simpatia o nosso lema”, definem os sócios.

A Taverna Monsores abre todos os dias, das 17h à 00h, e fica na Rua João Cândido, número 21, na Posse. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (21) 99730-7309.

Reportagem: Antonio Carlos