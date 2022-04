Tatuador de celebridades é baleado em assalto no Rio 

O ex-tatuador americano Jonathan Dowling Shaw, de 68 anos, foi baleado em um assalto no Rio de Janeiro. O crime aconteceu na última quarta-feira (6) no bairro da Lapa, na região central.

O profissional, que atualmente é escritor, estava em um carro de aplicativo quando foi abordado por dois homens em uma moto. Os assaltantes levaram cerca de R$ 200 de seus bolsos e efetuaram um disparo. Dowling foi socorrido e passa bem.

Ele fundou uma das primeiras lojas de tatuagem da cidade de Nova York e tem uma lista de clientes famosos, como o ator americano Johnny Depp e a modelo britânica Kate Moss. Ele se aposentou do ofício em 2004 e passou a se dedicar à nova profissão de escritor. Mora no Brasil junto com a esposa, que é brasileira.