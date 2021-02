Tartaruga marinha é resgatada enrolada em plástico na Baía na Guanabara

Uma tartaruga marinha foi encontrada na manhã de ontem e meio a uma grande quantidade de lixo flutuante na Baía de Guanabara, próximo à Urca, na Zona Sul do Rio. Praticantes de stand up paddle que retiraram o animal que estava enrolada em sacolas plásticas, disseram que a tartaruga estava desorientada e ofegante.

“Semana passada choveu muito, então fica bem sujo, com plantas, mas lixo também. A gente encontra ducha de chuveiro, sola de sapato, saco de lixo. Quando colocamos a tartaruga na água de novo, ela voltava para o lixo. Era como se ela estivesse desorientada, não afundava e nem mergulhava para nadar, ficava boiando. Então decidimos levar para a praia particular do exército. Permitiram a nossa entrada e aí deixamos ela na areia, descansar um pouco”, disse uma remadora que costuma passar pelo local diariamente.

Uma oficial do exército que ajudou no socorro ao animal disse que a capitania demoraria em torno de 40 minutos para chegar e que seria melhor soltá-lo na água novamente. O animal voltou para a água na área mais limpa, onde pôde nadar mais livremente.