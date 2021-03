Tarifa do MetrôRio sobe a partir de abril. Governo do RJ tenta negociar valor menor

A passagem do MetrôRio pode subir para R$ 6,30 a partir de abril. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) autorizou um aumento de até 26% no preço básico do referido meio de transporte, um dos mais utilizados pela população carioca. Atualmente, o valor da tarifa é de R$ 5.

O Governo do RJ, porém, deseja um reajuste menor, e informou, por meio de nota oficial, que já iniciou as negociações com a concessionária. Um acordo similar a esse já havia sido realizado com a SuperVia. Inicialmente prevista para subir de R$ 4,70 para R$ 5,90, a tarifa dos trens do Rio de Janeiro ficou em R$ 5.

Vale ressaltar que a correção monetária anual do MetrôRio, assim como dos trens da SuperVia, prevista no Contrato de Concessão, baseia-se no Índice-Geral de Preços do Mercado (IGP-M).