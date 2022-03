Tanque explode e mata dois trabalhadores em fábrica durante visita do presidenciável Sérgio Moro no Paraná

PARANÁ – Uma explosão na unidade fabril da Cooperativa Agroindustrial de Maringá (Cocamar), no Paraná, interrompeu a visita de Sergio Moro na manhã de ontem (4). Dois trabalhadores morreram. O ex-juiz e presidenciável do Podemos discursava na sede administrativa da fábrica, que fica na mesma planta onde aconteceu a acidente com um tanque de fluídos de diesel.

Moro faria uma visita pela planta da fábrica e passaria perto do tanque que explodiu. Ele estava acompanhado do senador Álvaro Dias e do ex-ministro Xico Graziano. O compromisso foi cancelado.