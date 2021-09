Talibãs declaram Emirado Islâmico como nação livre

AFEGANISTÃO – O grupo extremista Talibã já controla o aeroporto de Cabul e ocupou toda a estrutura após o final da operação de retirada dos militares dos Estados Unidos (EUA) ocorrida na última segunda-feira.

O Talibã declarou o Emirado Islâmico do Afeganistão como uma nação livre e soberana. Os líderes do movimento caminharam pela pista do aeroporto, num gesto simbólico de vitória. O momento foi celebrado nas ruas da capital afegã com fogo de artifício e disparos de armas. O Aeroporto Hamid Karzai ficou, agora, sem controle de tráfego aéreo.

O porta-voz do Talibã admitiu pedir ajuda ao Catar ou à Turquia para repor as necessidades técnicas do aeroporto. “Os últimos soldados americanos saíram do aeroporto de Cabul e nosso país conseguiu a independência total”, disse Zabihullah Mujahid pelo Twitter.

O Pentágono anunciou que o último avião C17 norte-americano decolou do aeroporto de Cabul às primeiras horas de ontem. Termina assim a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, ficando o país asiático nas mãos dos talibãs ao fim de duas décadas de presença militar estrangeira.