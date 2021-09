Talibã pendura corpos de supostos sequestradores em guindastes

Os talibãs penduraram os corpos de quatro sequestradores em guindastes após matá-los durante uma troca de tiros ontem em Herat, no oeste do Afeganistão, informou um integrante do governo provincial.

O vice-governador da província de Herat, Mawlawi Shir Ahmad Muhajir, afirmou que os cadáveres foram exibidos em diversas praças públicas no mesmo dia em que foram assassinados para que sirva de “lição” de que o sequestro não será tolerado.

Imagens do cadáver ensanguentado balançando no guindaste foram amplamente compartilhadas nas redes sociais, mostrando uma placa pregada ao peito do homem na qual se lê “Este é o castigo por sequestro”.

Outro vídeo mostra um homem suspenso em um guindaste em uma rotatória importante de Herat, com um cartaz no peito dizendo: “Os sequestradores serão castigados desta maneira.”

A exibição em diversas praças da cidade é o castigo público de maior notoriedade desde que os talibãs chegaram ao poder no mês passado, e é um sinal de que os islamistas radicais adotarão medidas temerosas, em consonância com as ações de seu governo anterior, entre 1996 e 2001.

Muhajir detalhou que as forças de segurança foram informadas de que um empresário e seu filho tinham sido sequestrados na cidade na manhã deste sábado (25). A polícia bloqueou as estradas que rodeiam a cidade e os talibãs detiveram os homens em um posto de controle, onde “aconteceu um tiroteio”, relatou.

“Como resultado de alguns minutos de enfrentamento, um de nossos mujahidins ficou ferido e os quatro sequestradores morreram”, acrescentou Muhajir em uma declaração gravada enviada à AFP.

“Somos o Emirado Islâmico. Ninguém deveria prejudicar nossa nação. Ninguém deveria sequestrar”, frisou o dirigente talibã no vídeo.